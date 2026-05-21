Tegame prende fuoco, ustionata a una mano donna di 27 anni
La vicenda si è verificata al Bosco ex Parmigiano. A intervenire per primo il barista che lavora nella piazza del Comune di Gerre de' Caprioli
Momenti di paura giovedì al Bosco ex Parmigiano, dove una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente domestico. La giovane, 27 anni, stava cuocendo del cibo sul fornello, quando improvvisamente il tegame, contenente dell’olio, ha preso fuoco. Nel tentativo di spegnerlo, la donna è rimasta ustionata a una mano.
La vicenda si è verificata nella piazza del Comune. Il primo a intervenire, come racconta una testimone, è stato il barista, un giovane di 28 anni che lavora nel locale in piazza, il quale, vedendo le fiamme dalla finestra, si è precipitato in casa e ha spento il fuoco prima che si propagasse, quindi ha fatto uscire la donna, che era in casa con la figlia di 5 anni.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’appartamento.
I tre, madre, figlia e barista, sono stati tratti in salvo e visitati dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente. La donna è stata poi trasportata in ospedale in codice giallo. L’appartamento è stato poi messo in sicurezza, ma fortunatamente non ha subito danni.