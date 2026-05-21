Terremoto Campi Flegrei, a Bacoli danni a belvedere e nuovo ospedale di comunità

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ il momento della prima conta dei danni a Bacoli, il Comune dei Campi Flegrei maggiormente colpito dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina. La situazione che ha destato maggiori preoccupazioni è quella relativa al belvedere “Maurizio Valenzi”, alle pendici del Castello aragonese di Baia: parzialmente crollata parte di uno dei due archi storici che affacciano sul Golfo di Napoli. L’area è stata tempestivamente recintata e gli operai si sono occupati della messa in sicurezza dell’area con un intervento volto a garantire la stabilità della costruzione in mattoni. Altre segnalazioni di danni arrivano dal nuovo ospedale di comunità di Bacoli, inaugurato da pochi giorni in via Gaetano De Rosa: in più di una stanza si è verificato il cedimento di porzioni di intonaco dalle pareti, anche a pochi passi da alcuni pazienti ricoverati. Danneggiata pure una parete all’interno della stanza del sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, nel Municipio di piazza Marconi, mentre molti cittadini continuano a segnalare ulteriori cedimenti lievi, sempre con cadute di intonaco, dalle facciate di edifici privati. Da poco concluso un intervento dei vigili del fuoco in via Ercole per alcune verifiche che continueranno anche nelle prossime ore sugli edifici pubblici cittadini.

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