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Sport

Un week end con la ginnastica al PalaRadi per due appuntamenti da non perdere

Sport, inclusione e ginnastica protagonisti al PalaRadi: sabato il Meeting Nazionale di Ginnastica Inclusiva e domenica il Torneo di Cremona di ginnastica artistica

Un momento dell'edizione 2025 del Torneo di Cremona
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Cremona si prepara a vivere un fine settimana dedicato alla ginnastica al PalaRadi, tra sport, inclusione e spettacolo. Sabato 23 e domenica 24 maggio l’impianto cittadino ospiterà infatti due appuntamenti nazionali che porteranno in città atleti, tecnici e delegazioni provenienti da diverse realtà italiane.

Sabato 23 maggio spazio al “Meeting Nazionale Ginnastica di ginnastica inclusiva”, promosso da EISI e Ginnastica per Tutti Inclusiva. L’evento, in programma dalle 10.30 alle 12.30 al PalaRadi, sarà dedicato a un modello di ginnastica realmente inclusivo, nato a Cremona e oggi diffuso a livello nazionale. Atleti con diverse abilità e livelli tecnici condivideranno le stesse prove in un’esperienza fondata su collaborazione, rispetto e valorizzazione delle capacità individuali. L’evento avrà un suo prologo nel pomeriggio di venerdì con un incontro nella sala Consulta del Comune di Cremona. Saranno presenti il sindaco e le delegazioni delle squadre cremonesi e venete coinvolte nell’iniziativa.

Domenica 24 maggio, sempre al PalaRadi, toccherà invece al “Torneo di Cremona di Ginnastica Artistica”, manifestazione organizzata dalla Gymnica Cremona e riconosciuta dalla Federazione Ginnastica d’Italia. La giornata si svolgerà dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito e vedrà protagoniste numerose ginnaste impegnate in una lunga giornata di gare ed esibizioni.

Entrambi gli eventi godono del patrocinio e della collaborazione di Comune di Cremona, Panathlon Club Cremona e Coni Lombardia.

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