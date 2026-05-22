A Cremona, masterclass dei maestri mondiali della microchirurgia neurologica

Cremona è tornata al centro della neurochirurgia internazionale con la quinta edizione della Skull Base Masterclass, il corso avanzato dedicato alla microchirurgia della base cranica che si è tenuto dal 19 al 22 maggio 2026 a Palazzo Trecchi.

Per quattro giorni, giovani neurochirurghi provenienti da tutto il mondo si sono confrontati con alcuni dei più importanti specialisti internazionali attraverso lezioni teoriche e attività pratiche svolte su teste anatomiche umane donate alla scienza, in un contesto che riproduce il più possibile le condizioni reali della sala operatoria.

Il tema dell’edizione 2026 è stato Middle Cranial Fossa, Cavernous Sinus and Petroclival Region Approaches, uno degli ambiti più complessi e delicati della neurochirurgia, che riguarda gli approcci chirurgici alle strutture profonde della base del cranio.

L’iniziativa è stata promossa dall’“Accademia di Neurochirurgia” istituita da Antonio Fioravanti, Direttore della Neurochirurgia e del Dipartimento di Neuroscienze dell’ASST di Cremona, in collaborazione con Trecchi Human Academy.

LA MICROCHIRURGIA IN PRATICA

La masterclass ha coinvolto dieci neurochirurghi selezionati, ciascuno con una postazione dedicata per le esercitazioni pratiche. Il programma ha alternato attività in laboratorio, letture magistrali e confronto diretto con specialisti internazionali.

“La microchirurgia si apprende soprattutto con la pratica – spiega Fioravanti -. L’utilizzo di crani umani donati alla scienza permette ai giovani neurochirurghi di approfondire l’anatomia e sviluppare competenze tecniche essenziali in un contesto altamente realistico”.

PROFESSIONISTI RICONOSCIUTI NEL MONDO

Negli anni la Skull Base Masterclass è diventata un appuntamento di rilievo internazionale: oggi sette partecipanti su dieci arrivano dall’estero, tra Stati Uniti, Brasile, Pakistan e altri Paesi.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figuravano il professor Luis A. B. Borba, presidente della World Federation of Neurosurgical Societies, e il professor K. Arnautovic, destinato a guidare la federazione nei prossimi anni.

Grande attenzione anche per la lezione pratica del professor Ossama Al-Mefty, considerato uno dei maestri mondiali della neurochirurgia, seguita in 3D da decine di giovani specialisti.

“Per noi è stato un privilegio straordinario – sottolinea Fioravanti -. La presenza del professor Al-Mefty ha rappresentato un’opportunità unica di confronto diretto con uno dei più autorevoli esperti della neurochirurgia contemporanea“.

A CREMONA, FORMAZIONE INTRENAZIONALE

“Per la città di Cremona e per la Neurochirurgia dell’ASST questo corso rappresenta un riconoscimento importante – conclude Fioravanti -. Significa essere riusciti a costruire negli anni una realtà formativa apprezzata a livello internazionale ed è la conferma della volontà della Neurochirurgia di Cremona di continuare a investire nella ricerca, nell’innovazione e nella crescita professionale“.

La masterclass è stata realizzata con l’accreditamento della World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) e della Yasargil Microneurosurgery Academy, due tra le più importanti realtà scientifiche internazionali del settore.

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