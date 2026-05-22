Agente e rappresentante di commercio: al termine il corso di FNAARC Cremona e CR Forma

Si avvia al termine il percorso formativo promosso da FNAARC Cremona e CR Forma dedicato alla preparazione per la professione di agente e rappresentante di commercio.

Il corso, previo superamento dell’esame finale, consente di ottenere l’attestato di competenze con valore abilitante per l’attività di “Agente e rappresentante di commercio”, rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nei giorni scorsi si è svolta una lezione particolarmente coinvolgente che ha visto la presenza dei rappresentanti di FNAARC Cremona e di Confcommercio Provincia di Cremona, con un approfondimento dedicato non solo agli aspetti normativi e professionali della categoria, ma anche ai servizi e agli strumenti di supporto per chi opera nel settore della rappresentanza commerciale.

Durante l’incontro sono intervenuti Dino Barbieri, presidente di FNAARC Cremona, Stefano Anceschi per i saluti istituzionali e la presentazione delle attività di Confcommercio Provincia di Cremona, il segretario generale FNAARC dott. Pietro Coletti, che ha approfondito i temi legati alla Federazione, agli Accordi Economici Collettivi e al sistema Enasarco, Marco Cangiati per la presentazione dei servizi associativi e Sabrina Moreni per gli aspetti contabili e fiscali dedicati agli agenti di commercio.

Nel corso della lezione si è parlato anche del ruolo di Enasarco, del sistema previdenziale e delle prestazioni assistenziali dedicate agli agenti, oltre che dell’importanza della formazione continua e della rete professionale tra colleghi.

“FNAARC Cremona vuole essere non soltanto un punto di riferimento sindacale e professionale, ma anche un luogo di confronto tra agenti di commercio – sottolinea il presidente Dino Barbieri – un network territoriale capace di creare relazioni, scambio di esperienze e supporto reciproco”.

Alla lezione erano presenti anche Michele Pifferi e Antonio Crepaldi, membri del consiglio direttivo FNAARC Cremona, che hanno condiviso con i partecipanti alcune esperienze legate alla propria attività professionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la partecipazione e l’interesse dimostrato dai corsisti, confermando l’importanza di un percorso professionale che si concluderà nei primi giorni di giugno con l’esame finale per l’abilitazione alla professione di agente di commercio.

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