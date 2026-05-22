Back To School, torna la residenza artistica e musicale dedicata ai giovani talenti

Riparte Back To School – Residenza Artistica e Musicale, il progetto dedicato ai giovani musicisti del territorio che da diciassette edizioni mette in dialogo nuove generazioni e grandi protagonisti della musica italiana. L’edizione 2026, promossa dal Comune di Cremona attraverso il Piano del Diritto allo Studio, in co-progettazione con l’Istituto Comprensivo Cremona Tre, in co-produzione con la Fondazione Teatro “Amilcare Ponchielli” e in collaborazione con il Conservatorio “Claudio Monteverdi” e tutti gli Istituti di Istruzione Superiore della città, vedrà come ospiti speciali la cantautrice Noemi e il producer Michelangelo, che ricoprirà il ruolo di direttore musicale della residenza.

L’iniziativa è stata presentata in mattinata al Ridotto del Teatro A. Ponchielli, dove sono intervenuti l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, l’assessore con delega alla Città della Musica Luca Burgazzi, il sovrintendente della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Andrea Nocerino e la dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Tre Laura Rossi. All’incontro erano presenti studenti e studentesse dell’Istituto Torriani e del Liceo Anguissola, che racconteranno sui social le attività di Back To School all’interno di un percorso formativo.

IL PROGETTO

Il progetto Back To School è rivolto a giovani musicisti, cantanti e producer interessati a vivere un’esperienza intensiva di produzione musicale, lavoro d’ensemble e performance live a stretto contatto con professionisti della scena contemporanea. Un percorso formativo e creativo che punta a valorizzare talento, collaborazione e sperimentazione, con particolare attenzione ai linguaggi e alle tecnologie della musica di oggi.

Durante la presentazione, l’assessore Luca Burgazzi ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative simili nel percorso che la città sta intraprendendo per valorizzare le eccellenze artistiche cittadine. Ha ricordato la candidatura di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029, nel cui dossier la musica ricoprirà un’importanza fondamentale. Ha inoltre ringraziato i tutor, tutti cremonesi di consolidata esperienza, che metteranno a disposizione le proprie competenze al servizio di ragazzi e ragazze.

Ad accompagnare i partecipanti sarà infatti un team di tutor professionisti composto da Giacomo Ruggeri (chitarra), Giulia Dagani (voce), Antonio Galli (basso) e Marco Carnesella (batteria). Novità di questa edizione è la sperimentazione di un laboratorio di comunicazione e storytelling musicale, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Sofonisba Anguissola e con l’Istituto di Istruzione Superiore Janello Torriani.

I COMMENTI

“Ritengo che ‘Back to School’ sia una bella occasione per gli studenti che hanno ambizioni musicali di mettersi in gioco in prima persona, per confrontarsi con artisti di grande levatura ed imparare da loro, attraverso una sorta di cooperative learning che non può che arricchirli dal punto di vista esperienziale e professionale” ha evidenziato l’assessora Mozzi. “Inoltre, con il coinvolgimento dei due Istituti Superiori cittadini, il Liceo Anguissola e l’IIS Torriani, quanto si svolgerà nel corso dell’attività residenziale verrà condiviso e conosciuto all’esterno grazie al lavoro delle studentesse e degli studenti del laboratorio di comunicazione e storytelling musicale”.

“Back to School è un progetto che conferma il teatro come infrastruttura culturale della città: un luogo di produzione e di condivisione delle principali politiche rivolte alle nuove generazioni e alla creatività emergente” ha aggiunto Nocerino. “Il palcoscenico del Ponchielli diventa così uno spazio di lavoro aperto, un laboratorio permanente in cui il confronto diretto tra grandi artisti e nuovi talenti, tra professionisti e comunità, genera un’energia capace di produrre valore pubblico reale. Ringrazio il Comune di Cremona per la visione con cui sostiene il ruolo del Ponchielli e tutti i partner per la qualità della sinergia che rende possibile questo progetto”.

“L’Istituto Comprensivo Cremona Tre è orgoglioso ed entusiasta di partecipare per la prima volta al progetto ‘Back To School’, che è un’eccellenza e valorizza la creatività dei giovani musicisti” ha concluso Laura Rossi, dirigente dell’Istituto Comprensivo. “Il progetto arricchisce la nostra offerta formativa tutta incentrata sul valore educativo della musica e offre l’opportunità agli alunni della nostra scuola “media” Vida di sperimentare una formazione musicale unica e la vita da veri artisti. A coordinare i lavori per la nostra scuola dal punto di vista musicale sarà il professore Corrado Braga, nostro docente di chitarra nonché coordinatore dell’indirizzo musicale, mentre ad affiancarmi per gli aspetti amministrativi ci sarà il nostro direttore dei servizi generali e amministrativi Gianfranco Geroldi”.

COME PARTECIPARE

Le candidature sono aperte a studentesse e studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado e ai centri di formazione professionale della città di Cremona. Possono partecipare anche studenti residenti a Cremona che frequentano scuole o Centri di Formazione Professionale in altri Comuni. Saranno selezionati fino a 15 partecipanti per la formazione dell’ensemble artistico nelle seguenti categorie: batteria, basso, chitarra, pianoforte/tastiera, voce/rap, producer.

Per accedere alle audizioni è necessario presentare entro le ore 13 di giovedì 4 giugno la scheda di iscrizione e un breve curriculum artistico secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Cremona.

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