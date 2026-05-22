Cremona Contemporanea al via: l’arte riempie il cuore della città

Fino al 31 maggio Cremona apre le sue porte all’arte contemporanea, e lo fa anche quest’anno con un percorso diffuso che unisce artisti internazionali e spazi spesso inediti, sotto la direzione artistica di Rossella Farinotti. Una manifestazione che invita i cremonesi – e non solo – a riscoprire la città attraverso installazioni e mostre.

“Ci sono luoghi molto speciali: un bunker della Seconda guerra mondiale dentro un palazzo privato, chiese… C’è anche una chiesa sconsacrata, San Benedetto riaperta dopo anni, e un monastero che ospita una grande collettiva” sottolinea Farinotti. Venti gli artisti coinvolti, tra nomi italiani e internazionali.

“Molti i nomi di rilievo: Davide Allieri, Aubrit e Beillard, Miriam Cahn, Roberto de Pinto, Linda Fregni Nagler, Francesca Grilli, Jelena Juresa, Lina Lapelyte, Emma Masut, Jimmy Milani, Valerio Nicolai, Mattia Pajè, Albert Pinya, Giò Pomodoro, Giulia Poppi, Sara Ravelli, Martina Rota, Marinella Senatore, Lorenzo Scotto di Luzio, Federico Tosi” continua la curatrice.

E tra le novità di quest’anno, anche un’opera nel cuore della città: “Il Duomo ospiterà un’opera straordinaria di Marinella Senatore, molto simbolica, realizzata anche con i detenuti e già inaugurata da Papa Francesco” continua Farinotti.

Il percorso parte dal centro, con un nuovo punto informativo a supporto dei visitatori. “Abbiamo un infopoint vicino a Piazza Stradivari e una mappa ampliata, con testi per accompagnare il pubblico nella visita”. Coinvolti anche diversi curatori, per ampliare ulteriormente le prospettive.

“Quattro anni fa era una scommessa: oggi è vinta. L’arte contemporanea ha valorizzato i nostri luoghi storici, spesso poco accessibili, e ha contribuito a far conoscere Cremona”. Un progetto che cresce e si consolida, trasformando la città in uno spazio aperto all’arte.

E’ stato l’assessore Luca Burgazzi che ha creduto 4 anni fa a Cremona Contemporanea: “Abbiamo fatto questa scommessa e l’abbiamo vinta, portando i linguaggi dell’arte contemporanea nella città, nei suoi luoghi storici. E’ stato un binomio molto interessante e anche vincente, che ha permesso da una parte di valorizzare questo linguaggio, un po’ particolare rispetto alla nostra tradizione cremonese, dall’altro ha consentito la riapertura di questi luoghi che molte volte sono chiusi o comunque poco visitabili. È un’occasione sempre importante anche di promozione della città. Insomma, “Cremona Contemporanea” si conferma un appuntamento capace di unire passato e presente, invitando tutti a scoprire la città con occhi nuovi” conclude l’assessore.

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