Cremona ospita il Salone del Cavallo Americano: il meglio dell’equitazione e del country

Competizioni internazionali, spettacoli musicali e intrattenimento per tutta la famiglia: a Cremona è tornato il Salone del Cavallo Americano, uno degli appuntamenti più importanti in Europa per gli appassionati di equitazione e cultura country. Ad ospitare l’evento – che arriva alla 39esima edizione – i padiglioni di Cremonafiere, con una grande festa in scena per tutto il fine settimana.

Circa 700 cavalli, oltre 1000 cavalieri e decine di migliaia di visitatori attesi da tutta Italia e dall’estero. Ampio spazio anche all’area espositiva con oltre 270 stand dedicati ad attrezzature, abbigliamento e tantissime curiosità.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il Reining, disciplina simbolo dell’equitazione americana, con l’European Futurity: una delle gare più prestigiose al mondo, capace di richiamare i migliori atleti del settore.

Ma il Salone non è soltanto sport. Tra le novità di questa edizione uno spettacolo equestre ideato dal regista Nico Belloni, con artisti internazionali, coreografie, musica ed effetti scenici che animeranno la grande arena domenica pomeriggio. Non possono mancare anche le iniziative rivolte ai bambini con aree dedicate, attività educative e laboratori per avvicinarli al mondo del cavallo in sicurezza. Nell’area esterna, invece, spazio allo street food.

Come al solito il Salone punta a confermarsi molto più di un evento di settore: per tre giorni Cremona parla americano, tra stivali, cappelli da cowboy e il ritmo inconfondibile del country.

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