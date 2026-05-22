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Ddl “Liberi di scegliere”, Varchi “La mafia non è più un destino ineluttabile”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una proposta trasversale condivisa da tutti i partiti e che prova la presenza dello Stato. La mafia non è più un destino ineluttabile, chi nasce in un certo contesto può uscirne. Sono previste misure di protezione personale e sostegno economico per tutte le donne che con i loro figli vogliono lasciare quella strada senza uscita, operando una scelta di libertà”. Queste le parole di Carolina Varchi, capogruppo FDI in Commissione Giustizia, intervenuta da Palazzo Branciforte nel corso della presentazione del ddl bipartisan ‘Liberi di scegliere’. “Questa legge prevede un comitato scientifico di controllo, che monitorerà tutti i casi in cui questa legge verrà applicata e le loro evoluzioni. Una legge organica e ben strutturata, che ha il merito di trarre spunto dalle buone prassi di alcuni tribunali per i minorenni in Italia”.

xi6/tvi/mca1

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