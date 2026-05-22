Domenica a Cremona la festa di “Bimbimbici”, tra gioia, salute e rispetto per l’ambiente

Un’ondata di colori, sorrisi e biciclette sta per invadere le strade di Cremona.

Domenica 24 maggio, in contemporanea con altre 200 città italiane, torna l’atteso appuntamento con Bimbimbici, che quest’anno festeggia una storica e speciale 25ª edizione. Organizzata da FIAB Cremona con il patrocinio del Comune, la manifestazione si presenta come una grandissima festa all’aria aperta dedicata all’infanzia, alla famiglia e alla bellezza di vivere la città in leggerezza e totale sicurezza.

Bimbimbici è una celebrazione della gioia di stare insieme tra bambini, genitori e nonni. Ma pedalare tutti insieme significa anche lanciare un messaggio di speranza per il futuro: rivendicare il diritto dei più piccoli a respirare aria pulita, a muoversi in salute e a riappropriarsi degli spazi urbani, trasformando le aree davanti alle scuole in luoghi di socialità e di gioco, liberi dal traffico e dall’inquinamento.

Al rientro dalla pedalata, il Parco Sartori si trasformerà in un vero e proprio pianeta del divertimento e della solidarietà, grazie a una straordinaria rete di associazioni locali che accoglieranno le famiglie a braccia aperte:

• UNICEF: con i suoi laboratori creativi per realizzare speciali bambole pigotte

• Legambiente: che regalerà a ogni piccolo ciclista una piantina di insalata da curare a casa, per coltivare l’amore per la natura

• Energia Ludica: pronta a far divertire piccoli e grandi con i coinvolgenti giochi di una volta

• Il Fiocco: presente con la HugBike (la bici degli abbracci adatta ai bambini autistici), i suoi progetti etici e le ambulanze veterinarie

• Associazione AMO: con speciali biciclette inclusive per garantire il diritto al divertimento anche a chi ha difficoltà motorie

• Chei del Caret: che delizieranno tutti i presenti con una dolce merenda, acqua e bibite fresche

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E ISCRIZIONI

Partecipare è facile e aperto a tutti con ritrovo al Parco Sartori. Alle 9, l’apertura dei banchetti per le iscrizioni sul posto; alle 9,30 invece partenza ufficiale della festosa biciclettata, con un percorso vario e suggestivo che si snoderà tra le vie cittadine e i paesaggi della golena.

FIAB e il Comune consigliano alle famiglie di effettuare l’iscrizione online già da oggi sul sito ufficiale: così facendo, domenica mattina sarà possibile ritirare subito i gadget speciali pensati per ricordare questa 25ª edizione.

© Riproduzione riservata