Dopo la “Festa del Volontariato”: dalla Pro Loco, mille euro per la Fondazione Redentore

A poche settimane dalla grande Festa del Volontariato di Castelverde che ha visto coinvolte tutte le associazioni del territorio, la Pro Loco di Castelverde ha deciso di devolvere 1.000 euro alla Fondazione Redentore.

La generosa offerta è stata consegnata nella giornata di oggi dal presidente di Pro Loco Giuseppe Scalisi accompagnato dal vice Giancarlo Guindani al presidente della struttura don Claudio Rasoli.

“Siamo particolarmente grati per questa donazione – commenta don Rasoli – che dice la sensibilità e l’attenzione del Consiglio direttivo e di tutti i membri di questo importante sodalizio verso la nostra struttura. La Pro Loco in questi anni è cresciuta e si è consolidata tanto da diventare una realtà fondamentale per la nostra comunità: le decine di persone coinvolte come volontari nelle molteplici iniziative messe in campo durante l’anno sono davvero un segno di speranza in un tempo di individualismo e parcellizzazione. Siamo particolarmente grati anche per il pranzo della Festa del Volontariato di domenica 3 Maggio: oltre 500 persone hanno animato il nostro grande parco gustando un menù davvero ottimo. I nostri ospiti e i loro familiari sono stati entusiasti non solo del cibo, ma anche della prontezza e della gentilezza dei volontari”.

“La nostra Fondazione – continua il presidente – in questi anni sta investendo molto non solo nelle strutture, ma anche nel personale che proprio in questi mesi ha visto il cambio del contratto con un miglioramento retributivo. Ogni aiuto economico è quindi accolto con grande riconoscenza. Vogliamo rendere la nostra struttura sempre più bella, efficiente e soprattutto ben inserita nel tessuto sociale di Castelverde e Pro Loco in questo è partner fondamentale”.

“Per noi della Pro Loco – afferma il presidente Giuseppe Scalisi – sostenere la Fondazione Redentore significa investire nel benessere della nostra comunità. La Festa del Volontariato ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra associazioni, famiglie e realtà sociali del territorio: un patrimonio umano che vogliamo continuare a valorizzare”.

“La donazione di 1.000 euro – prosegue il presidente – è un gesto semplice ma concreto, frutto dell’impegno dei volontari e della partecipazione dei cittadini alle nostre iniziative. Siamo felici che questo contributo possa sostenere una struttura che ogni giorno si prende cura delle persone più fragili con professionalità, dedizione e umanità”.

“Continueremo a collaborare con la Fondazione Redentore e con tutte le realtà del territorio – conclude Scalisi – per costruire insieme momenti di condivisione, solidarietà e crescita. La Color Walk del 13 giugno, ospitata proprio nel parco della Fondazione, sarà un’altra occasione per vivere la comunità con entusiasmo e spirito di partecipazione”.

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