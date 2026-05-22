Fava “Il mondo del lavoro cambia, dall’Inps nuovo modello di welfare”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mondo del lavoro sta cambiando e vogliamo restare al passo coi tempi e con i cambiamenti con un nuovo modello di protezione sociale, un welfare generativo che ho portato avanti da inizio mandato in modo da proteggere in modo attivo e da anticipare con i dati i bisogni sociali e rispondere trovando strumenti concreti”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps, nel corso della seconda giornata del Festival del Lavoro 2026 a Roma.

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