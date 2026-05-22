Fossil, la mostra di Baldocchi in cinque location tra ironia e spunti di riflessione

Lo spazio espositivo in Galleria XXV Aprile è già allestito con i Reperti che sapranno far sorridere al contempo riflettere il pubblico: è la mostra Fossil dell’artista cremonese Luca Baldocchi, inserita nei Progetti Off di Cremona Contemporanea.

Diffusa in diverse location oltre alla Galleria, precisamente Torrefazione Vittoria, La Sosta e AutoCaviglia nella città del Torrazzo poi Cascina Lago Scuro a Stagno Lombardo, la mostra mette in dialogo le opere con il contesto architettonico e sociale in cui sono inserite. Attraverso le sculture mixed media, i Reperti appunto, Baldocchi si interroga su ciò che resta quando i sistemi collassano.

Ecco ad esempio una coppia di Playmobil, semplici giocattoli che sorridono impugnando però due coltelli, segno tangibile della conflittualità dei rapporti umani. Poi via via altri elementi, Fossil infatti è una serie in continua espansione dove ogni oggetto estratto dal quotidiano diventa insieme prova e presagio.

“Non mi aspetto che i visitatori capiscano appieno le mie opere, bensì che sentano qualcosa” spiega l’artista e aggiunge “Vorrei che nell’osservazione stessero in mezzo fra la risata e il turbamento”. Baldocchi invita quindi il visitatore ad attraversare il centro, diventando parte attiva del lavoro.

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