“Fuoriclasse”, vince la scuola Capra Plasio: successo per la trasmissione di CR1

La finalissima di “Fuoriclasse”ha il suo verdetto: a trionfare è la scuola Capra Plasio, che si aggiudica la Coppa e il buono da 1.500 euro per l’acquisto di materiale didattico.

Dopo settimane di sfide e quiz, le due squadre finaliste — Ostiano e Capra Plasio, selezionate tra le 14 scuole primarie del territorio cremonese — si sono date battaglia in studio sotto la guida di Nicoletta Tosato e del Magico Beru. Sei bambini per squadra si sono sfidati nelle manche “Rispondo io” e “La so”, con domande di cultura generale e sulle materie scolastiche: italiano, storia, geografia, matematica, inglese, scienze, motoria e musica. Spazio anche per l’abilità nel gioco dell’intervallo, una rivisitazione del celebre Jenga, per un finale al cardiopalma. A porre la domanda dell’esperto il direttore di CR1 Simone Arrighi, prima dell’ultima manche, il gioco più atteso: “Nomi cose città”.

A consegnare la Coppa e il buono è stato Alessandro Lanfranchi, amministratore delegato di Padania Acque, insieme alle rappresentanti Paola Bellini dell’Istituto Comprensivo di Vescovato e Margherita Sacco dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno. Presente anche il Provveditorato di Cremona con Fabio Donati, che ha espresso soddisfazione per la buona riuscita del programma auspicando una seconda edizione.

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