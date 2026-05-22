Mattarella “Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l’appello al nostro pianeta che è quello in cui dobbiamo vivere e che dobbiamo trasferire ai nostri giovani”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Castelporziano in occasione del 40mo anniversario di costituzione di Mare Vivo.

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