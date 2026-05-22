Ultime News

22 Mag 2026 Agente e rappresentante di commercio: al termine il corso di FNAARC Cremona e CR Forma
22 Mag 2026 Aggressione di Maria Oggionni, continuano le indagini
22 Mag 2026 Agricoltura 4.0 e irrigazione: con il Consorzio un pomeriggio di dimostrazioni sul “campo”
22 Mag 2026 Fossil, la mostra di Baldocchi in cinque location tra ironia e spunti di riflessione
22 Mag 2026 Santa Rita, folla di fedeli per messa col Vescovo e la benedizione delle rose
Video Pillole

Mattarella “Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l’appello al nostro pianeta che è quello in cui dobbiamo vivere e che dobbiamo trasferire ai nostri giovani”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Castelporziano in occasione del 40mo anniversario di costituzione di Mare Vivo.
ads/mca3 (fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...