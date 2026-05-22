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Meloni “L’Europa è chiamata ad agire con coraggio e velocità”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi, ci siamo confrontati sui temi attuali come la situazione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. L’inizio del semestre irlandese coincide con un momento in cui l’Europa è chiamata ad agire con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull’energia, sulla competitività è evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle imprese di correre se siamo noi poi i primi a frenare la competitività sotto il peso della burocrazia, dei regolamenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro, a Palazzo Chigi, con il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin.

sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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