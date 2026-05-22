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Mondello, Colosimo “La Commissione Antimafia se ne continuerà a occupare”

PALERMO (ITALPRESS) – Sulla concessione della spiaggia di Mondello all’Italo Belga “la Commissione parlamentare se n’è occupata e continuerà a farlo. Non si può togliere una concessione quando c’è una collaborazione, ma mettere in discussione il ruolo dello Stato rispetto a quello di un privato lascia dubbio e quindi ci rifletteremo. La concessione ha una fine molto più lunga e potrebbe risultare più redditizia per la criminalità organizzata, noi andremo avanti a lavorare su questo filone”. Queste le parole di Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia intervenuta da Palazzo Branciforte a margine della presentazione del ddl bipartisan ‘Liberi di scegliere’.

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