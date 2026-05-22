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“Obiettivo Terra”, debutto vincente per la categoria Natura 2000

ROMA (ITALPRESS) – È Oreste Caroppo il vincitore della 17^ edizione di “Obiettivo Terra” grazie a uno scatto che immortala tre esuvie di cicale allineate sulla corteccia di un ulivo nella Zona Speciale di Conservazione “Bosco Pecorara”, in Puglia. Debutto vincente per la nuova categoria dedicata ai siti della Rete Natura 2000, introdotta quest’anno e subito protagonista sul gradino più alto del podio del concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale. L’iniziativa, promossa da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, punta a valorizzare il patrimonio delle Aree Protette italiane e a incentivare un turismo sostenibile.
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