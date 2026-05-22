Ospedale di Comunità, una smart tv in dono dal Rotary Club Cremona Po

Consegnata questa mattina una smart TV destinata alla sala ricreativa dell’Ospedale di Comunità di Cremona. Il dono, offerto dal Rotary Club Cremona Po, è stato accolto dagli operatori, dai volontari e dagli ospiti della struttura come un’opportunità per rendere ancora più accoglienti e partecipati i momenti della giornata che caratterizzano la degenza.

Alla consegna hanno partecipato il Direttore Generale di Asst Cremona Ezio Belleri, lo specialista referente dell’Ospedale di Comunità Cristiano Crotti, la coordinatrice Rosa Esposito e il Presidente del Rotary Club Cremona Po Vittoriano Zanolli. Con loro anche una rappresentanza dei volontari dell’associazione “Siamo Noi” guidata dal presidente Claudio Bodini.

“Ringraziamo il Rotary Club Cremona Po per questo gesto di attenzione e vicinanza, i volontari che ogni giorno collaborano con la struttura e gli operatori che accompagnano i pazienti nel percorso di cura” ha dichiarato Belleri. “L’Ospedale di Comunità è una realtà molto apprezzata dagli utenti perché accanto all’assistenza sanitaria offre ascolto, accompagnamento e un lavoro integrato con i servizi territoriali e domiciliari. Anche i momenti di socializzazione contribuiscono al benessere della persona e fanno parte del percorso di cura”.

L’Ospedale di Comunità di Cremona dispone di 20 posti letto ed è dedicato a pazienti che, dopo un evento acuto, necessitano di un periodo di stabilizzazione e accompagnamento verso il rientro al domicilio o altre soluzioni assistenziali.

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