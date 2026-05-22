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Palermo, Colosimo “Armi e intimidazioni preoccupano”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non credo all’ipotesi ‘cani sciolti’ in una città come Palermo. C’è un fenomeno preoccupante che riguarda le giovani generazioni, che non sono più preoccupate dalla reazione dello Stato e che alzano il tiro con la copertura di vecchi boss. Le nuove leve vogliono farsi notare e questo sta combaciando purtroppo con l’innestarsi di nuovi boss. La richiesta di pizzo è ancora presente in uno scenario di silenzio generale, inoltre l’utilizzo di armi e la rivendicazione di attentati fa pensare male”. Queste le parole di Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia intervenuta da Palazzo Branciforte a margine della presentazione del ddl bipartisan ‘Liberi di scegliere’ sugli attentati intimidatori di stampo mafioso che nelle ultime settimane hanno colpito alcuni locali del litorale di Sferracavallo e di Isola delle Femmine.

xi6/sat/mca1

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