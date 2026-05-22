Puglia, Decaro “Nuovi Dg Sanità scelti per curricula e note commissione”

BARI (ITALPRESS) – La giunta regionale della Puglia ha approvato oggi la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie pugliesi. Ad annunciarlo è stato il presidente Antonio Decaro, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sala di Jeso del palazzo della presidenza di Bari. “Ho scelto i nominativi – ha spiegato il governatore – sulla base dei curricula e delle annotazioni che mi sono state fatte dalla commissione esaminatrice. La stragrande maggioranza di loro non la conosco personalmente”, ha aggiunto, sottolineando di non aver ancora incontrato i nuovi manager sanitari. Ai direttori generali, ha spiegato il presidente, sarà assegnato “un mandato chiaro, con obiettivi precisi, misurabili e verificabili”, inseriti in uno schema di contratto “con pena di decadenza” in caso di mancato raggiungimento dei target fissati. Tra i principali obiettivi indicati figurano la programmazione economico-finanziaria, l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, la governance delle società in house, la gestione patrimoniale e il potenziamento dei servizi informativi. Nel corso dell’incontro il presidente ha anche ringraziato i direttori generali uscenti “per il loro impegno, la professionalità e la determinazione”, ricordando il lavoro svolto negli ultimi mesi sul recupero delle liste d’attesa, con “170mila cittadini richiamati e 93mila prestazioni anticipate tra operazioni, visite specialistiche e indagini diagnostiche”.

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