Pulisce le strade in cambio di qualcosa da mangiare: la storia di Prince

C’è un uomo che ogni mattina prende un treno, raggiunge una città diversa e inizia a pulire. Non è assunto da nessuno. Non ha un contratto. Ha solo una scopa e un attrezzo per sradicare le erbacce. Si chiama Prince, viene dalla Nigeria, e vive in Italia dal 2018. Lo incontriamo nel sottopasso di via Fabio Filzi, a Cremona, mentre è intento a ridare decoro ad una via ciclopedonale di transito frequente.

“Il motivo per cui ho scelto di andare ogni giorno in una città diversa e pulire le strade – spiega Prince – è perché a volte, se ho un lavoro, magari ho un contratto di due mesi, e quando il contratto finisce, è difficile che me lo rinnovino”. “Quindi faccio questo dal 2018 – prosegue Prince -. Posso dire che la vita che conduco qui è davvero, davvero difficile. Non ho un lavoro fisso. Non ho una casa stabile”.

Mentre si racconta, Prince non lascia la sua scopa e continua a pulire, mentre pedoni e ciclisti gli passano a fianco. Alcuni si fermano e lasciano un piccolo contributo, in una bottiglia di plastica tagliata che raccoglie monete e nei migliori dei casi banconote. Sul cartello che porta con sé, Prince non ha pretese elevate: si accontenta di un euro. Ma quello che fa per rendersi utile alla comunità meriterebbe molto di più.

“Ragazzo nigeriano con permesso di soggiorno di buona volontà – riporta il suo ‘biglietto da visita’ – e con voglia di lavorare e integrarsi nella società italiana cerca lavoro come giardiniere, pulizie, sgombro locali o cantine, tuttofare, etc. Ho una bambina piccola e ho davvero bisogno di lavorare. Per favore ti chiedo per 1 euro”.

Dalla Nigeria all’Italia, dai drammi della terra natìa alla possibilità di costruirsi una nuova vita: in questo viaggio tutt’altro che agevole, Prince ha incontrato diversi problemi di salute. Il più grave, un’operazione allo stomaco che lo ha tenuto fermo quando aveva documenti urgenti da consegnare per il rinnovo del permesso di soggiorno.

“L’anno scorso sono andato nel mio Paese a curarmi e ora la mia salute è al 100%. Qualche settimana sono stato dal commercialista e all’INPS, e probabilmente mi hanno consegnato i documenti giusti e sono andato a presentarli alla Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Vivo a Piacenza da un amico per ora, ma la casa è in vendita. Il proprietario mi sta chiedendo di andarmene. Ci penso ogni giorno, a giugno non saprò dove andare” continua a raccontare Prince.

Gli italiani, dice, lo apprezzano. In ogni città. “Pulisco, perché la strada è malmessa. C’è vegetazione ovunque, erba alta. Magari le persone che parcheggiano a volte mi danno qualcosa per mangiare durante la giornata. Domani sarò a Lodi. È così che sopravvivo per ora”.

La forza di affrontare il domani, con la speranza di essere accettato e di trovare presto un lavoro per la vita: “In qualsiasi città vada – dice quasi commosso Prince -, mi apprezzano sempre”.

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