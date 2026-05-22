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Quando si gioca Sinner-Tabur al Roland Garros? Data e orario del debutto di Jannik

(Adnkronos) –
Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato ieri, giovedì 21 maggio. L’azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 Masters 1000 vinti consecutivamente nella stagione in corso (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma). Al Roland Garros, un anno fa, Sinner era stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento ai box per infortunio. 

Ma quando tornerà in campo Jannik Sinner per il suo esordio stagionale al Roland Garros 2026? Il fuoriclasse azzurro, reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma, scenderà in campo tra lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio per giocare il primo turno dello Slam francese. L’orario è ancora da definire. 

 

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