Renault Clio, debutta il nuovo motore Gpl da 120 Cavalli





ROMA (ITALPRESS) – Renault aggiorna la gamma del suo modello più venduto, la Clio, con l’aggiunta del nuovo motore Eco-G da 120 cavalli, motorizzazione a Gpl che offre un’alternativa alle unità benzina e ibride già disponibili. Grazie all’alimentazione bifuel benzina-Gpl e alla presenza di due serbatoi separati, offre una grande versatilità nella guida quotidiana e un’autonomia totale fino a 1.450 chilometri. Derivata dal motore turbo benzina a iniezione diretta, la nuova motorizzazione Eco-G 120 fonde prestazioni equilibrate, piacere di guida invariato e una soluzione semplice ed accessibile per ridurre le emissioni di CO2. Con oltre 15 anni di esperienza in Renault Group e Dacia, da un punto di vista tecnico la tecnologia bifuel benzina-Gpl è presente come primo equipaggiamento, assicurando un livello di robustezza ed affidabilità equivalente a quello dei motori benzina. Fin dalla fase di progettazione, infatti, il motore è appositamente concepito per andare a GPL, con un intervento di integrazione effettuato direttamente in fabbrica. Il serbatoio GPL è installato al posto della ruota di scorta, per cui non incide né sul serbatoio della benzina né sul volume del bagagliaio. Rispetto al motore Gpl Eco-G 100, la nuova unità può contare su sviluppi tecnici che consentono di raggiungere una potenza di 120 cavalli, venti in più rispetto alla motorizzazione da un litro. E sul fronte dei consumi, in modalità Gpl, la Clio vanta in media il 10% in meno di emissioni di CO2 rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti e guadagna in versatilità, grazie alla maggiore capienza del serbatoio GPL (+25%) che passa da 40 a 50 litri. La nuova Clio Eco-G 120 è disponibile inoltre con il cambio automatico a doppia frizione EDC, una soluzione che consente di effettuare cambiate rapide senza interruzione di coppia. Questa tecnologia garantisce grande fluidità a livello di funzionamento ed un elevato livello di comfort, indipendentemente dalle condizioni di guida. Le levette al volante offrono, inoltre, un controllo manuale diretto, in base alle esigenze del conducente. Le prime consegne ai clienti previste prima dell’estate. Prezzo di listino a partire da 20.900 euro chiavi in mano.

gsl

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