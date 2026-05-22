Santa Rita, folla di fedeli per messa col Vescovo e la benedizione delle rose

Come da tradizione il vescovo Antonio Napolioni, davanti a una folla di fedeli, ha aperto le celebrazioni per la Festa di Santa Rita, con una messa celebrata nell’omonima chiesa, con la benedizione delle rose. Un momento di raccoglimento importante, che richiama uno degli episodi più noti della vita della santa: secondo la tradizione, Rita da Cascia, ormai in fin di vita, chiese una rosa dal giardino della casa paterna.

Nonostante fosse inverno, una rosa sbocciata venne trovata proprio sull’arbusto indicato dalla santa. Da allora le rose sono diventate il simbolo della devozione alla santa.

Ancora oggi i fedeli portano le proprie rose in chiesa per ricevere la benedizione e conservarle poi nelle case oppure donarle a persone malate o sole, come segno di speranza, conforto, pace e consolazione. Un momento non solo di raccoglimento e preghiera, ma anche di condivisione e socialità. Tante, infatti, le persone che, prima e dopo la messa, hanno affollato il Mercatino di Santa Rita, allestito proprio accanto alla chiesa.

La festa è anche occasione per rinnovare l’adesione all’associazione “Amici di Santa Rita Ets”, realtà impegnata nella tutela e valorizzazione della chiesa di Santa Rita e del complesso ad essa collegato, oltre che nella promozione dei valori della pace, del perdono e della riconciliazione legati alla figura della santa.

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