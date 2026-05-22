Scabbia, appello dalle associazioni per terapie offerte dal SSN

ROMA (ITALPRESS) – “La scabbia è una patologia di rilevanza sociale che sta aumentando a dismisura un po’ in tutto il mondo, e dopo il Covid soprattutto. Sta aumentando in modo particolare tra le categorie meno difese. Sono sempre più colpiti i bambini piccoli, lattanti, neonati, così come gli anziani ricoverati negli istituti di cura. E oggi si arriva sempre un po’ tardi alla diagnosi e le terapie sono in una condizione di criticità”. Lo afferma Fabio Arcangeli, docente di Dermatologia pediatrica dell’Università Guglielmo Marconi di Roma e presidente dell’Accademia Internazionale di Dermatologia Pediatrica, intervistato da Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

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