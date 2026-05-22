Un weekend di ginnastica inclusiva a Cremona: la presentazione in Comune
Tutto pronto per il Meeting nazionale di ginnastica inclusiva in programma al PalaRadi. Presenti anche le delegazioni delle squadre
Nella sala Consulta del Comune di Cremona la presentazione di un fine settimana dedicato alla ginnastica al PalaRadi, tra sport, inclusione e spettacolo. Con il sindaco e le delegazioni delle squadre presenti, un assaggio dei due appuntamenti nazionali che portano in città atleti, tecnici e delegazioni provenienti da diverse realtà italiane.
Sabato spazio al “Meeting Nazionale Ginnastica di ginnastica inclusiva”, promosso da EISI e Ginnastica per Tutti Inclusiva. L’evento, in programma dalle 10.30 alle 12.30 al PalaRadi, sarà dedicato a un modello di ginnastica realmente inclusivo, nato a Cremona e oggi diffuso a livello nazionale. Atleti con diverse abilità e livelli tecnici condivideranno le stesse prove in un’esperienza fondata su collaborazione, rispetto e valorizzazione delle capacità individuali.
Domenica, sempre al PalaRadi, toccherà invece al “Torneo di Cremona di Ginnastica Artistica”, manifestazione organizzata dalla Gymnica Cremona e riconosciuta dalla Federazione Ginnastica d’Italia. La giornata si svolgerà dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito e vedrà protagoniste numerose ginnaste impegnate in una lunga giornata di gare ed esibizioni.
Entrambi gli eventi godono del patrocinio e della collaborazione di Comune di Cremona, Panathlon Club Cremona e Coni Lombardia.