Un weekend di ginnastica inclusiva a Cremona: la presentazione in Comune

Nella sala Consulta del Comune di Cremona la presentazione di un fine settimana dedicato alla ginnastica al PalaRadi, tra sport, inclusione e spettacolo. Con il sindaco e le delegazioni delle squadre presenti, un assaggio dei due appuntamenti nazionali che portano in città atleti, tecnici e delegazioni provenienti da diverse realtà italiane.

Sabato spazio al “Meeting Nazionale Ginnastica di ginnastica inclusiva”, promosso da EISI e Ginnastica per Tutti Inclusiva. L’evento, in programma dalle 10.30 alle 12.30 al PalaRadi, sarà dedicato a un modello di ginnastica realmente inclusivo, nato a Cremona e oggi diffuso a livello nazionale. Atleti con diverse abilità e livelli tecnici condivideranno le stesse prove in un’esperienza fondata su collaborazione, rispetto e valorizzazione delle capacità individuali.

Domenica, sempre al PalaRadi, toccherà invece al “Torneo di Cremona di Ginnastica Artistica”, manifestazione organizzata dalla Gymnica Cremona e riconosciuta dalla Federazione Ginnastica d’Italia. La giornata si svolgerà dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito e vedrà protagoniste numerose ginnaste impegnate in una lunga giornata di gare ed esibizioni.

Entrambi gli eventi godono del patrocinio e della collaborazione di Comune di Cremona, Panathlon Club Cremona e Coni Lombardia.

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