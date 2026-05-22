Vanoli Young chiude l’attività di minibasket con un messaggio inviato alle famiglie

Dopo le decisioni che riguardano la prima squadra, la Vanoli annuncia anche la chiusura dell’esperienza della Vanoli Young per quanto riguarda il Minibasket. Con una comunicazione inviata alle famiglie, la società ha annunciato ufficialmente la cessazione delle attività sul territorio cremonese, una decisione definita “difficile e dolorosa” maturata dopo settimane di valutazioni sul futuro del progetto.

Nel messaggio firmato dalla direzione e dal responsabile Marco Tempesta, la società spiega di aver cercato fino all’ultimo possibili soluzioni per garantire continuità all’attività, senza però trovare le condizioni necessarie per proseguire. “Anche se l’aspetto emotivo e il cuore ci avrebbero spinto a continuare senza esitazione, ci siamo scontrati con la realtà: oggi non esistono più le condizioni per farlo e per garantire nel tempo la continuità e la qualità che vi meritate”.

La chiusura del Minibasket della Vanoli Young rappresenta un altro passaggio significativo all’interno della fine del ciclo biancoblù a Cremona, dopo il trasferimento della prima squadra a Roma. Negli anni il progetto minibasket aveva coinvolto centinaia di bambini e famiglie, diventando uno dei punti di riferimento dell’attività giovanile cittadina non solo dal punto di vista sportivo ma anche educativo.

Nel comunicato la società ha voluto ringraziare famiglie, istruttori e collaboratori che hanno contribuito alla crescita del progetto: “È stato un viaggio incredibile, ricco di emozioni che porteremo per sempre nel cuore. In questi anni sono nate esperienze indimenticabili e amicizie profonde che continueranno a vivere nel tempo”.

L’attività della Vanoli Young non si interromperà però immediatamente. Restano confermati i camp estivi già programmati, dal T’amo Camp al tradizionale appuntamento di Madonna di Campiglio con il Vanoli Summer Camp, che rappresenteranno gli ultimi momenti condivisi con bambini e famiglie prima della conclusione definitiva dell’esperienza.

La società ha infine assicurato piena disponibilità alle famiglie in questa fase di transizione, augurando ai ragazzi “il meglio per le scelte che compieranno nella prossima stagione sportiva”.

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