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Conte “Commissione Antimafia evita approfondimenti su stragi ’92-’93”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è un altro capitolo che francamente mi addolora e mi indigna. Sono quasi ormai più di tre anni di una Commissione antimafia che si è insediata sotto una presidenza in mano a Fratelli d’Italia, che ha assolutamente e sistematicamente cercato di evitare gli approfondimenti, addirittura da noi suggeriti, sulla scorta di prove documentali, sentenze ormai passate in giudicato, per accertare la verità delle stragi mafiose degli anni ’92 e ’93, e invece ha buttato al vento tutti questi anni semplicemente per far la guerra a campioni dell’antimafia come Scarpinato e De Raho, membri della commissione. Una follia totale”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo a margine della partenza del corteo verso l’albero Falcone, nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci. “Ritorneremo al Governo, alla maggioranza quindi a quel punto ci spetterà la presidenza della Commissione. Voglio rassicurare tutti i cittadini che recupereremo il tempo perduto e andremo dritti all’accertamento della verità dei mandanti, degli apparati dello Stato conniventi delle stragi ’92 e ’93”, ha proseguito.

xi6/sat/mca3

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