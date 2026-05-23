Mancini “Possibile ritorno come ct della Nazionale? Prossima domanda”

ROMA (ITALPRESS) – “Le voci su un ritorno sulla panchina azzurra? Prossima domanda (ride, ndr). Non sono qui per parlare di questo”. Lo ha detto l’ex ct azzurro e attuale tecnico dell’Al-Sadd, Roberto Mancini, presente al Circolo Canottieri Aniene come testimonial per la donazione del sangue. “Se mi manca l’Italia? L’Italia manca sempre, soprattutto quando si è all’estero”, ha aggiunto. C’è spazio anche per un passaggio sull’addio di Pep Guardiola al Manchester City, la sua ex squadra: “Lui è stato molti anni al City e ha vinto tantissimo. Non penso che vincere sia logorante ma quello dell’allenatore è un mestiere difficile, per qualcuno lo è di più e per qualcuno lo è di meno”, ha concluso.

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