Roland Garros al via, caldo record a Parigi: i big vogliono giocare di sera

(Adnkronos) –

Il Roland Garros 2026 comincia e il caldo record scende in campo a Parigi. Domani, 24 maggio, si apre lo Slam nella capitale francese. Si parte con il primo turno del singolare maschile e femminile in un programma fitto sul Campo Philippe Chatrier, sul Suzanne Lenglen e sui campi periferici. Si comincia a giocare alle 12 sul Centrale e alle 11 nel resto del Roland Garros, con un protagonista annunciato: il sole.

Le previsioni meteo, nei prossimi giorni, promettono un anticipo d’estate con temperature massime oltre i 30 gradi: un record per la Francia nel mese di maggio. Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio – in particolare – si candidano per diventare le giornate più calde mai osservate nel paese nel mese in corso. Al Roland Garros, i due campi principale – Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen – sono dotati di tetto mobile che si chiude in 15 minuti e consente di giocare anche in caso di pioggia. Nei match serali, la trasformazione dei campi in ‘indoor’ consente di giocare fino a tarda ora in condizioni stabili. E proprio l’orario serale potrebbe diventare il più ambito nelle prossime giornate caratterizzate da temperature roventi. L’Atp, che non organizza i tornei dello Slam, ha varato nuove norme per tutelare la salute dei giocatori: cooling break di 10 minuti se la temperatura supera i 30 gradi, ipotesi di sospensione se sale oltre i 32.

Domenica, con l’inizio del torneo, l”onore’ di disputare il match serale spetta a Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 3, scenderà in campo non prima delle 20.15 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. A quell’ora, il termometro potrebbe segnare ancora 26-27 gradi. Tanti, ma comunque meno rispetto ai 31-32 che rischia di trovare il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2, che debutterà nel secondo incontro – presumibilmente verso le 13.30-14 – affrontando il francese Benjamin Bonzi.

Il caldo accompagnerà domani i primi azzurri che debutteranno: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti, Federico Cinà. In assenza di improbabili ribaltoni meteo, anche Jannik Sinner troverà le stesse condizioni quando – probabilmente martedì – dovrà affrontare il francese Clement Tabur. E’ ipotizzabile che al numero 1 del mondo venga riservato il ‘trattamento Djokovic’: l’azzurro potrebbe debuttare in notturna, quando a Parigi fa (un po’) meno caldo. L’azzurro in passato ha accusato problemi fisici su campi roventi. In particolare, ad agosto dello scorso anno, è stato costretto a ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati: nell’atto conclusivo del torneo in Ohio, il 24enne si è dovuto arrendere per un virus intestinale dopo una serie di match giocati in condizioni estreme.