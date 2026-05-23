Ultime News

23 Mag 2026 Al via il “Gidro 2026”: il Giro d’Italia in idrovolante parte con un cuore cremonese
23 Mag 2026 Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, giornata di Porte Aperte per gli studenti
23 Mag 2026 Nuova vita e nuove funzioni per il Forno grande dell’area Frazzi
23 Mag 2026 Gli studenti del Manin a lezione di conservazione della natura col professor Groppali
23 Mag 2026 Lavoro e tutele: incontro di Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Cremona
Nazionali

Serie A, oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter, per l’ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d’Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall’Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all’ottavo posto. 

Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).  

Bologna-Inter è visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...