Strage Capaci, Priola “Momento di grande riflessione e orgoglio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un momento di grande riflessione, compattezza e dolore, ma anche di orgoglio per esserci stati e continuare ad esserci nel ricordo di donne e uomini che hanno prestato l’estremo sacrificio. Una volontà di andare avanti e proseguire tutto ciò che si è fatto in questi 34 anni. Vogliamo lanciare un messaggio di continuità e di speranza per il futuro, a questo è servito il sacrificio di tutte le vittime della mafia”. Queste le parole di Isidoro Priola, Commissario capo della Polizia di Stato della Questura di Palermo intervenuto nel corso della deposizione della Corona di Alloro presso la lapide in memoria delle vittime della strage di Capaci, collocata nell’atrio del Reparto Scorte della caserma Pietro Lungaro.

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