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Strage Capaci, Schlein “Mai dimenticare servitori dello Stato uccisi da mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ il giorno del ricordo di una strage che ha ucciso Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ha ucciso gli uomini della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, nomi che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando al corteo a Palermo per anniversario della strage di Capaci.
“Servitori dello Stato – prosegue – che hanno fatto quello che dobbiamo fare tutti: contrastare il fenomeno mafioso in ogni sua manifestazione. Non siamo qui solo a ricordare la strage in cui sono stati uccisi, ma siamo qui ad onorare la loro vita che ancora oggi deve essere di esempio per continuare ogni giorno nell’impegno del contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata”.
xi6/mgg/mca3

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