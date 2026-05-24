18mila cremonesi al voto, a Volongo a mezzogiorno ha votato oltre il 30%

AGGIORNAMENTO ORE 12 – Da poco pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno le affluenze alle urne a mezzogiorno (dati ancora parziali). A Volongo, dove c’è una sola sezione elettorale e un solo candidato, ha votato il 30,85% degli aventi diritto, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla precedente consultazione. A Persico Dosimo il 18,32%, meno della scorsa volta (19,3%).

A Corte de’ Frati si è espresso il 21,23% degli aventi diritto (nel 2021 era stato il 18%).

A Rivolta d’Adda l’affluenza totale a mezzogiorno si aggira intorno al 18%, ovvero 1.245 cittadini votanti sui 6945 totali. Dato più alto, invece, a Soncino dove già dalle queste prime ore del mattino, la percentuale ha superato il 20%, arrivando al 21.60%.

I dati cremonesi superano al momento di gran lunga la media nazionale e regionale, entrambe che si aggirano attorno al 15% (14,73% la prima, 14,88% quella lombarda).

Urne aperte da questa mattina alle 7 e fino alle 23 per la tornata elettorale delle amministrative che interessano circa 18mila elettori in provincia di Cremona. Due le aree territoriali coinvolte:

Area cremonese

Persico Dosimo, 2.718 elettori

Corte de Frati, 1.236 elettori

Volongo, 428 elettori

Area cremasca

Rivolta d’Adda, 6.944 elettori

Soncino, 6.577 elettori

per un totale di 17.903 elettori.

La prima rilevazione dell’affluenza sarà a mezzogiorno.

Su Cremonaoggi è attiva la sezione “Speciale amministrative” con tutti i candidati in corsa e le rispettive liste elettorali.

L’attenzione è alta soprattutto nei due centri più popolosi, dove si preannuncia una battaglia accesa. A Rivolta d’Adda (più di 8mila residenti) e a Soncino (circa 7600 abitanti) la corsa è infatti a tre; è invece un duello testa a testa a Persico Dosimo, dove la sfida si gioca sul filo dei voti tra due candidati.

Scenario completamente diverso nei due comuni più piccoli, Corte de’ Frati e Volongo. Qui la vera sfida non è contro un avversario politico, ma contro l’astensionismo: la presenza di candidati unici sposta l’obiettivo sul raggiungimento del quorum. Se non si recherà alle urne almeno il 40% degli aventi diritto e non si raggiungerà almeno la metà di voti validi, i comuni rischiano il commissariamento. Esperienza da cui esce per l’appunto Volongo, dove il sindaco Giovanni Piccinini si era dimesso lo scorso ottobre dopo appena poco più di anno dall’elezione.

Le urne saranno di novo aperte lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15) e subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio.

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