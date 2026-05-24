Un incendio distrugge un centro di autodemolizione nel Milanese





Un violento incendio è scoppiato intorno alle 2 della notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio all’interno di un centro di autodemolizione, nel comune di Settimo Milanese, in via Keplero. Le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte fino alle 6.30 del mattino in uno scenario complesso e difficile da gestire, con focolai all’interno e all’esterno della struttura.

fonte video Vigili del fuoco.

abr/

© Riproduzione riservata