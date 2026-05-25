23 arresti tra Campania, Sicilia e Croazia per droga, armi e finti “Click Day”

SALERNO (ITALPRESS) – Un’importante operazione internazionale della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno, ha smantellato un’organizzazione criminale radicata a Sarno e Scafati, ma con forti ramificazioni in Sicilia e all’estero. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 persone: 19 sono finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e armi, al tentato omicidio, fino all’estorsione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutto aggravato dal metodo mafioso.

pc/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)