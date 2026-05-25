Caponi “Premio Filo della Torre mostra legame tra agricoltura e cultura”

ROMA (ITALPRESS) – “Ranieri Filo della Torre era un uomo di Confagricoltura ed era molto legato alla nostra organizzazione, molto attento all’olivicoltura e all’agricoltura in generale, ha dato un contributo essenziale. Dedicare a lui questo premio è molto importante e questo connubio tra donne imprenditrici, olio extravergine di oliva e cultura è veramente vincente. Questi premi sono veramente un segnale importante di quanto l’agricoltura sia legata anche alla cultura”. Così Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura, in occasione della IX Edizione del premio letterario – scientifico “Ranieri Filo della Torre”.

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