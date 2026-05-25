Consorzio Agrario di Cremona, approvata all’unanimità la proposta di bilancio 2025

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Cremona ha approvato all’unanimità la proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, confermando la solidità economica e patrimoniale della cooperativa in un contesto ancora caratterizzato da forti complessità sui mercati agricoli e agroalimentari.

Il bilancio si chiude con un utile netto pari a 674.218 euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente, e con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a oltre 336 milioni di euro. Positivo anche il risultato operativo e il valore della produzione che supera i 342 milioni di euro, a conferma della capacità del Consorzio di consolidare la propria presenza sul territorio e il proprio ruolo di riferimento per il settore agricolo.

L’approvazione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione rappresenta un importante segnale di coesione e fiducia nel percorso di sviluppo intrapreso dal Consorzio.

“Il risultato raggiunto conferma la capacità del Consorzio di affrontare scenari complessi mantenendo equilibrio gestionale, capacità di investimento e vicinanza concreta ai soci e alle imprese agricole del territorio” dichiara il Presidente Giannenrico Spoldi. “In particolare, il 2025 ha visto un ulteriore rafforzamento dei progetti legati all’innovazione di filiera, alla sostenibilità e alla qualità produttiva”.

Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha infatti intensificato il proprio impegno nel progetto Lattogeno Farm, iniziativa strategica finalizzata a ridisegnare la filiera agro-mangimistica attraverso qualità, tracciabilità ed ecosostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla riduzione e al monitoraggio dell’impatto carbonico.

Il Consorzio ha inoltre proseguito gli investimenti in innovazione, digitalizzazione dei servizi, efficientamento operativo e sviluppo della filiera agro-zootecnica, confermando la volontà di sostenere concretamente la competitività delle aziende agricole associate.

Con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione si apre ora il percorso assembleare dedicato ai soci. Nelle serate dell’8, 9 e 10 giugno dalle ore 20 si terranno assemblee informative territoriali rispettivamente a Capralba, Cremona (Servizio Macchine) e Casalmaggiore occasioni di approfondimento sui contenuti del bilancio e momenti di confronto diretto con i soci.

Nel corso di tali incontri sarà inoltre possibile per i soci esprimere il proprio voto per l’approvazione del bilancio. Le votazioni saranno aperte dal 3 al 16 giugno 2026 nelle sedi sopraelencate (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18) , mentre l’assemblea finale del Consorzio Agrario di Cremona è stata indetta in prima convocazione venerdì 19 e in seconda convocazione lunedì 22 giugno 2026.

La partecipazione attiva dei soci rappresenta un passaggio centrale nella vita cooperativa del Consorzio e conferma il valore del coinvolgimento diretto degli associati nelle principali scelte strategiche dell’organizzazione.

© Riproduzione riservata