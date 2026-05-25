Contrattazione collettiva, la sfida di una competizione al rialzo

ROMA (ITALPRESS) – Non è sufficiente sapere chi firma un contratto collettivo, è necessario verificare cosa garantisce. È il messaggio centrale di “CCNL equivalenti. Come verificare l’equivalenza delle tutele”, volume pubblicato da Lefebvre Giuffrè e firmato da Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli e Paolo Pizzuti, con la prefazione di Chiara Tenerini. Come esempio concreto di terza via nei rapporti tra le parti sociali, il volume analizza un caso di studio: il contratto intersettoriale Cifa-Confsal.Il libro nasce come guida pratica per imprese, consulenti, professionisti, responsabili delle risorse umane e pubbliche amministrazioni, ma anche come contributo al confronto sul pluralismo contrattuale.

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