Cremona aderisce all’iniziativa “Diritti in Comune” di Unicef Italia

Il Comune di Cremona ha ufficialmente aderito all’iniziativa nazionale “Diritti in Comune”, il progetto promosso da Unicef Italia con il patrocinio di Anci che mira a sensibilizzare amministratori e cittadini sui temi fondamentali legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’adesione assume un significato ancora più importante dal momento che mercoledì 27 maggio sarà il 35esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per approfondire questi temi, all’interno dell’edizione 2026 de “Il Tempo dell’Infanzia…e oltre!” è previsto, in occasione del 27 maggio, l’evento “Il triangolo no, non lo avevo considerato” (ore 17, in Cortile Federico II) a cura del professore Andrea Maggi, il prof del Collegio, il docu-reality Rai. L’alleanza educativa tra genitori e insegnanti è una necessità concreta in un’epoca segnata dalla fragilità emotiva, dall’iperconnessione e dalla crisi dei riferimenti adulti. Questo incontro vuole essere uno spazio di riflessione per capire cosa si è rotto, cosa si può riparare e da dove ricominciare a costruire insieme. I biglietti sono disponibili online su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/o/il-tempo-dellinfanzia-78576309693).

L’adesione a “Diritti in Comune” si inserisce in un percorso più ampio: il Comune di Cremona sta infatti intraprendendo l’iter per l’accreditamento a “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, confermando la volontà dell’amministrazione di mettere al centro delle proprie politiche il benessere e i diritti delle nuove generazioni. Attraverso l’iniziativa “Diritti in Comune”, il Comune di Cremona si impegna a promuovere una cultura dei diritti che parta proprio dalle istituzioni. Nel corso della seduta di Giunta del 27 maggio sarà inoltre distribuita ad assessori e assessore una copia della Convenzione Onu, per ribadirne l’importanza dei valori nell’azione quotidiana di governo del territorio.

L’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi dichiara: «Ritengo che anche gesti simbolici, come quello della donazione ai componenti della Giunta Comunale della copia della “Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, siano fondamentali per sostenere e diffondere la cultura dell’attenzione ai diritti dei bambini, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo nel quale, in più zone del mondo, anche vicinissimi a noi, questi diritti vengono quotidianamente calpestati. Essere depositari di questa “cultura dell’infanzia” significa essere consapevoli, come adulti, che non bastano proclami, ma servono azioni concrete per garantire a tutti i bambini uguali diritti».

L’impegno dell’Ente si esprimerà anche ai canali di comunicazione istituzionale, dove verranno diffusi i materiali informativi di Unicef Italia accompagnati dall’hashtag ufficiale #dirittincomune27maggio. La cittadinanza e le istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare alla sensibilizzazione, utilizzando i materiali informativi – tra cui poster e contenuti video – messi a disposizione da Unicef Italia e liberamente consultabili sul portale dedicato www.unicef.it.

© Riproduzione riservata