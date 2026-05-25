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Cronaca

Incidente in piazza Cadorna, traffico in tilt in città

di Laura Bosio

L'incidente di lunedì mattina ha causato rallentamenti significativi. La Polizia Locale sta gestendo la viabilità. Sul posto anche il 118 e i Vigili del Fuoco

L'incidente
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Caos lunedì mattina in piazza Cadorna, dove un incidente tra due auto ha provocato diversi rallentamenti. Erano circa le 9.35 quando si è verificato lo scontro. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

Dei rilievi e di gestire la viabilità congestionata si stanno invece occupando gli agenti della Polizia Locale, che sta cercando non solo di ricostruire quanto accaduto, ma anche di evitare che si formino troppe code, in un punto così nevralgico della viabilità cittadina, in cui confluiscono le vie Giordano, Vittorio Emanuele, Po e Massarotti.

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