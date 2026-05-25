Lions, al centro del Congresso impatto sociale, innovazione e comunità

MILANO (ITALPRESS) – Oltre tre giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore: il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1.500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.Nell’ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200 mila iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici. Oltre 924 mila ore donate dai volontari, una rete di oltre 40 mila soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il Congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.

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