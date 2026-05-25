Milano, Sala “Bene legge speciale, ma devono esserci i fondi”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi pare che il sindaco di Roma abbia detto ‘Va bene tutte le leggi speciali, ma ci devono essere i fondi’. Quindi dico anch’io la stessa cosa: l’autonomia senza autonomia finanziaria serve a poco”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala un margine della premiazione delle botteghe storiche alla domanda sulla mozione che Noi Moderati presenterà in consiglio comunale per chiedere una legge speciale per la città. “Cerchiamo di capire se nell’interesse non solo delle città, ma del paese l’Italia ha interesse a supportare in questo momento i processi di crescita e le tematiche più delicate che devono affrontare le grandi città. Secondo me vale la pena ragionarci su”.

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