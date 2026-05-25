Ultime News

25 Mag 2026 Violenza su donne: oltre 12 milioni da Regione per prevenzione e aiuto all’autonomia
25 Mag 2026 Cecilia Bartoli apre il Monteverdi Festival con un gala al Ponchielli
25 Mag 2026 “Energia & Comunità”, il 29 maggio incontro sulle comunità energetiche
25 Mag 2026 Sansebasket, 25 anni a Cremona tra sport, inclusione e comunità
25 Mag 2026 Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, Polizia nelle scuole per sensibilizzare
Video Pillole

Oltre 1,5 milioni di pellegrini alla Mecca, ingenti le misure di sicurezza

LA MECCA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Sono oltre 1,5 milioni le persone per il grande pellegrinaggio islamico alla Mecca, che ogni anno richiama musulmani da ogni angolo del mondo per uno degli eventi religiosi e logistici di maggiore portata sul pianeta. I riti si svolgono ogni anno nella città santa della Mecca e nelle aree circostanti di Mina, Muzdalifa e Arafat. Il direttore della Pubblica sicurezza, generale Mohammed al-Bassami, ha dichiarato che il Regno “non permetterà alcuna pratica che distolga l’Hajj dai suoi obiettivi religiosi”. Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha investito miliardi di dollari nell’ampliamento delle infrastrutture e nella gestione digitale dei flussi, ricorrendo all’intelligenza artificiale e a sistemi di monitoraggio avanzati per prevenire le emergenze. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa SPA, il ministero dell’Hajj e dell’Umra ha completato i preparativi operativi per la gestione dei flussi nelle aree sacre.
ia/ads/azn
(Fonte video: SPA)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...