Sottrae portafogli dentro una sala slot, nei guai 52enne

Inchiodato dalle telecamere per il furto di un portafogli a Soncino, a finire nei guai è stato un 52enne residente in paese. L’uomo, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è consideraro responsabile del reato di furto con destrezza.

I fatti contestati risalgono alla tarda serata dello scorso 29 aprile. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la vittima dell’illecito – un cittadino 64enne – si trovava all’interno di una sala slot. Approfittando di un momento di distrazione, il 52enne sarebbe riuscito a sottrargli il portafoglio, contenente i documenti d’identità e una somma di denaro contante pari a circa 300 euro.

Subito dopo aver raccolto la denuncia, i Carabinieri hanno dato il via agli accertamenti. L’attività investigativa si è sviluppata principalmente attraverso due fasi. Innanzitutto l’ascolto della vittima, che ha raccontato dettagliatamente quanto accaduto. Non meno importante, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale pubblico, che ha fornito i riscontri oggettivi necessari.

L’incrocio di questi elementi ha permesso agli investigatori di dare un volto e un nome all’autore del gesto. L’uomo è stato quindi identificato e segnalato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata