“Terrorizzata da quell’uomo che si è gettato in strada”: altra inquietante segnalazione

“Quell’uomo che è lanciato in mezzo alla carreggiata verso di me mi ha terrorizzata. Ho avuto molta paura, poi ho saputo della donna accoltellata per strada e ho letto ciò che ha raccontato un altro automobilista“. E’ la testimonianza di una giovane che si aggiunge alla brutta esperienza vissuta e raccontata da un nostro lettore nei giorni precedenti l’aggressione di martedì sulla provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago ai danni della 54enne biologa Maria Oggionni, accoltellata da uno sconosciuto sbucato dai campi.

Anche Maria (nome di fantasia), 25enne cremasca, ha voluto raccontare ciò che le è accaduto lunedì scorso verso le 16,30. La giovane, in auto da sola, era di ritorno da Cremona. Stava percorrendo la provinciale quando, all’altezza di Castelleone, poco l’ingresso alla strada bassa, si è trovata davanti una colonna di auto che stavano rallentando.

“Ferma in un’area di sosta“, ha spiegato la 25enne, “ho visto un’Audi grigia. Era vecchia e con i vetri oscurati, e fuori dall’auto c’era un ragazzo straniero che sbraitava e si sbracciava come se volesse chiedere aiuto. In lui c’era qualcosa che non andava. Lì per lì ho pensato che volesse fermare qualcuno, magari per fare una truffa. Nessuno si fermava, io ero in macchina da sola e ho cercato di mantenermi distante per non trovarmelo troppo vicino. Mi faceva paura.

Saltava come un matto, indicava qualcosa nei campi, ogni tanto rideva. Poi però sono dovuta andare avanti e me lo sono trovato a pochissima distanza. Ad un certo punto lui si è avvicinato alla strada per buttarsi in mezzo. Mi sono spaventata tantissimo. Quando l’ho superato, ho visto che mi ha fatto un gesto come per mandarmi al diavolo. Questa cosa che mi è successa mi ha molto scossa”

“Il giorno dopo”, ha raccontato Maria, “ho sentito la notizia di quella signora accoltellata e ho letto su Cremonaoggi la testimonianza dell’automobilista che ha raccontato di un uomo che si era buttato al centro della carreggiata”. La 25enne non ha sporto una formale denuncia, ma ha comunque segnalato l’episodio ai carabinieri. “Ho pensato che fosse giusto farlo sapere. Quell’uomo mi ha davvero tanto spaventata“.

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