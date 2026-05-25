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Tg Sport – 25/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Roma e Como nella storia, è Champions League
– Terremoto Milan, Champions fallita, possibile azzeramento dirigenziale
– Derby della Mole, Vlahovic fa doppietta ma il Torino rimonta, Juve sesta
– Vertice Juve, Incontro con John Elkann, si va verso la continuità
– Addio Conte, il tecnico saluta il Napoli “Ci è mancata compattezza”
– Inter avanti tutta, Pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028 e piano Champions
– F1 Antonelli poker: Kimi vince anche in Canada, Hamilton secondo su Ferrari
– Roland Garros, Cinà, Sonego e Paolini al secondo turno, out Bellucci e Bronzetti
– La Barba al Palo – Brava Roma, ha vinto contro tutto e tutti
/gtr

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