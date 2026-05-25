Tg Sport – 25/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Roma e Como nella storia, è Champions League

– Terremoto Milan, Champions fallita, possibile azzeramento dirigenziale

– Derby della Mole, Vlahovic fa doppietta ma il Torino rimonta, Juve sesta

– Vertice Juve, Incontro con John Elkann, si va verso la continuità

– Addio Conte, il tecnico saluta il Napoli “Ci è mancata compattezza”

– Inter avanti tutta, Pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028 e piano Champions

– F1 Antonelli poker: Kimi vince anche in Canada, Hamilton secondo su Ferrari

– Roland Garros, Cinà, Sonego e Paolini al secondo turno, out Bellucci e Bronzetti

– La Barba al Palo – Brava Roma, ha vinto contro tutto e tutti

/gtr

© Riproduzione riservata