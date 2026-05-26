26 maggio, Apparizione di Santa Maria del Fonte: le celebrazioni a Caravaggio

In corso questa mattina, presso il santuario di Caravaggio (diocesi di Cremona) la messa pontificale dedicata al 594° anniversario dell’Apparizione di Santa Maria del Fonte (1432-2026), momento culminante della novena inizata a metà maggio.

La celebrazione (trasmessa in diretta su CR1 tv) è presieduta da mons. Dante Lafranconi vescovo emerito di Cremona.

Il pomeriggio si aprirà con recita del Rosario continuato: alle 14.30, alle 15, alle 15.30 e alle 16.

Alle 16.40 vi sarà la solenne memoria dell’Apparizione presieduta dal vescovo Lafranconi, con il silenzio orante che accompagnerà lo scoccare delle 17, quando i fedeli saranno aspersi con l’acqua del Fonte al canto dell’Ave Maris Stella; seguirà il canto dei Secondi Vespri solenni.

Alle 18 in basilica sarà celebrata l’ultima Messa della solennità. Mentre alle 21, come ogni 26 del Mese, vi sarà la preghiera del Rosario aux-flambeaux lungo i portici del Santuario.

Il 26 maggio le benedizioni delle persone al Fonte e degli automezzi sono sospese. Le confessioni in basilica saranno dalle 7.30 alle 10, dalle 15 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 18.

© Riproduzione riservata