A Santa Monica il Job Day per gli studenti delle lauree magistrali

Domani, mercoledì 27 maggio dalle 14.30 alle 17.30 si terrà presso il Campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il Job Day – Talent Acquisition Program 2026.

Il Career Service del Campus di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica opera in collaborazione con le realtà partner: Alta Scuola SMEA, Master in Food Business Management, Laurea Magistrale in Agricultural and Food Economics, Laurea Magistrale in Agricoltura Sostenibile e di Precisione, Laurea Magistrale in Consumer Behaviour: Psychology Applied to Food, Health and Environment, Laurea Magistrale in Food Processing: Innovation and Tradition, Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Offre la possibilità di partecipare alla terza edizione di un evento di selezione che permetterà agli studenti delle lauree magistrali di entrare in contatto con imprenditori, responsabili di selezione e manager aziendali ed effettuare con loro un primo colloquio di selezione “lampo”.

“Una delle iniziative più importanti nel rapporto tra la nostra università e il mondo del lavoro; in questa occasione una ventina di aziende tra le più importanti del mondo agro alimentare nazionale potranno incontrare i nostri studenti. Per gli studenti sarà un’occasione per confrontare le proprie aspirazioni e i propri desideri con il mercato del lavoro confrontandole con le esigenze del mercato del lavoro» ha sottolineato il professor Paolo Sckokai. «Per le aziende sarà un’occasione per guidare e consigliare gli studenti nel percorso di ingresso nel mercato del lavoro, e per offrire loro opportunità di tirocini e contratti di lavoro iniziali».

Durante il Job Day, nella fascia oraria 14.30-17.30, gli studenti magistrali della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali avranno la possibilità di partecipare a speed interviews della durata singola indicativa di 10 minuti.

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